Дмитрий Ташов - статистика
#81 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Германович
|Фамилия
|Ташов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 2003 (21 год)
|Рост
|177
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Германович
|Фамилия
|Ташов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 марта 2003 (21 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей-М
|11
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.06.2024
|1' -90'
|Динамо-2 (Москва)
|2:0
|Енисей-М (Красноярск)
|77'
|07.06.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|2:2
|Леон Сатурн (Раменское)
|01.06.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Иркутск (Иркутск)
|26.05.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|19.05.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:1
|Енисей-М (Красноярск)
|69'
|12.05.2024
|1' -63'
|Енисей-М (Красноярск)
|2:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|58' 23'
|05.05.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|28.04.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|21.04.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|13.04.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|07.04.2024
|1' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Тверь (Тверь)