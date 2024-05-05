Роман Копылов - статистика
#57 | Полузащитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Копылов
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Роман
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Копылов
|Команда
|Родина-М
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина-М
|13
|4
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.07.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:5
|Леон Сатурн (Раменское)
|69' 90'
|25.06.2024
|1' -85'
|Иркутск (Иркутск)
|1:0
|Родина-М (Москва)
|19.06.2024
|1' -60'
|Родина-М (Москва)
|1:1
|Спартак-2 (Москва)
|13.06.2024
|1' -52'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|Родина-М (Москва)
|26'
|07.06.2024
|1' -72'
|Родина-М (Москва)
|5:1
|Звезда (Санкт-Петербург)
|42' 32'
|01.06.2024
|72' -90'
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Тверь (Тверь)
|26.05.2024
|1' -65'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|2:1
|Родина-М (Москва)
|18.05.2024
|1' -70'
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Балтика-БФУ (Калининград)
|12.05.2024
|46' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:2
|Родина-М (Москва)
|90'
|05.05.2024
|67' -90'
|Родина-М (Москва)
|3:0
|Енисей-М (Красноярск)
|28.04.2024
|46' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Родина-М (Москва)
|21.04.2024
|86' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|13.04.2024
|79' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:2
|Родина-М (Москва)
|07.04.2024
|69' -90'
|Родина-М (Москва)
|0:0
|Динамо Вг (Вологда)