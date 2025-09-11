Введите ваш ник на сайте
€ 100 тыс

Николай Придава - трансферы

Родина-2
4 мая 2006 (19), Калининград
#24 | Защитник
181 см
Россия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
11.09.25 / 30.06.26
Родина-2
Чайка
Аренда
18.07.24 / 30.06.28
Родина-М
Родина-2
?
12.09.23 / 18.07.24
Чертаново (мол)
Родина-М
Свободный агент
Главные новости
Расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи
14:02
1
ФотоДзюба – о прическе Батракова: «В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя»
13:47
2
Видео«Палево, епта»: Аршавин высмеял Захаряна за неоригинальную сумку
13:35
3
Динамовец Рубенс заявил, что судья свистел в пользу «Зенита»: «Ощущение, что у соперника было 12 игроков»
13:17
2
Винисиус заявил об уходе из «Реала»
12:46
4
Реакция Рабинера на попытку похищения Мостового
12:36
Назван сильнейший игрок в истории России
12:24
Названа причина, почему похитители выбрали именно Мостового
11:43
3
Похитители Мостового раскрыли цель преступления
11:10
6
Мостовой прокомментировал попытку похищения
10:59
3
