Главная
Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
Команды
Родина-2
Николай Придава
Трансферы
€ 100 тыс
Николай Придава - трансферы
Родина-2
4 мая 2006 (19), Калининград
#24 | Защитник
181 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
11.09.25 / 30.06.26
Родина-2
Чайка
Аренда
18.07.24 / 30.06.28
Родина-М
Родина-2
?
12.09.23 / 18.07.24
Чертаново (мол)
Родина-М
Свободный агент
