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    Эльвин Мамедов - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Эльвин
    Фамилия Мамедов
    Команда Карабах
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июля 1988 (34 года)
    Рост 175
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карабах 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:1 Карабах (Агдам)
    26.11.2015 80' -90' Карабах (Агдам) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    05.11.2015 Был в запасе Карабах (Агдам) 1:1 Монако (Монако)
    22.10.2015 77' -90' Монако (Монако) 1:0 Карабах (Агдам)
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