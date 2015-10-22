Эльвин Мамедов - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Эльвин
|Фамилия
|Мамедов
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Эльвин
|Фамилия
|Мамедов
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карабах
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|26.11.2015
|80' -90'
|Карабах (Агдам)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|05.11.2015
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|1:1
|Монако (Монако)
|22.10.2015
|77' -90'
|Монако (Монако)
|1:0
|Карабах (Агдам)