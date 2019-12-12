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Рашад Садыгов
Статистика
Рашад Садыгов - статистика
Завершил карьеру
16 июня 1982 (44), Баку
#14 | Защитник
181 см | 72 кг
Азербайджан
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Карабах
1 : 1
12.12.2019
Дюделанж
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Севилья
2 : 0
28.11.2019
Карабах
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
АПОЭЛ
2 : 1
07.11.2019
Карабах
1' - 90'
90'
Лига Европы, 3 тур
Карабах
2 : 2
24.10.2019
АПОЭЛ
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Дюделанж
1 : 4
03.10.2019
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Карабах
0 : 3
19.09.2019
Севилья
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Карабах
2 : 1
29.08.2019
Линфилд
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Линфилд
3 : 2
22.08.2019
Карабах
1' - 90'
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