Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Верона - Венеция
Верона - Венеция: обзор матча 24 сентября 2025
Верона
24.09.2025, среда, 19:30
Италия. Кубок, 2 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Венеция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Верона - Венеция
Новости команд
Все
Верона
Венеция
Серия А. «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» (1:1) и идет без поражений
20 сентября, 21:01
«Верона» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025
20 сентября, 17:50
«Верона» – «Ювентус»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.76
19 сентября, 11:03
«Верона» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 2.10
14 сентября, 09:46
«Лацио» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.77
30 августа, 09:40
«Интер» продал сына Станковича
23 июня, 14:14
3
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
«Венеция» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025
25 мая, 20:35
Прогноз на точный счет матча «Венеция» – «Ювентус»: Серия А, 25 мая 2025
24 мая, 11:26
Прогноз на точный счeт матча «Кальяри» – «Венеция»: Серия А, 18 мая 2025
17 мая, 11:12
Больше новостей
Последние матчи
Все
Верона
Венеция
Италия. Кубок, 2 раунд
Верона
0 : 0
24.09.2025
Венеция
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
1 : 1
20.09.2025
Ювентус
Италия. Серия В, 4 тур
Венеция
1 : 2
20.09.2025
Чезена
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0 : 0
15.09.2025
Кремонезе
Италия. Серия В, 3 тур
Пескара
2 : 2
13.09.2025
Венеция
Италия. Кубок, 2 раунд
Верона
0 : 0
24.09.2025
Венеция
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
1 : 1
20.09.2025
Ювентус
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0 : 0
15.09.2025
Кремонезе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
4 : 0
31.08.2025
Верона
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
25.08.2025
Верона
Италия. Кубок, 2 раунд
Верона
0 : 0
24.09.2025
Венеция
Италия. Серия В, 4 тур
Венеция
1 : 2
20.09.2025
Чезена
Италия. Серия В, 3 тур
Пескара
2 : 2
13.09.2025
Венеция
Италия. Серия В, 2 тур
Юве Стабиа
0 : 0
30.08.2025
Венеция
Италия. Серия В, 1 тур
Венеция
2 : 1
24.08.2025
Бари
Архив
