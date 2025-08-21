Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Зриньски - Утрехт
Зриньски - Утрехт: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Зриньски
21.08.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, Play-offs
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
Утрехт
Матч
Личные встречи
Статистика матча Зриньски - Утрехт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Зриньски
Утрехт
«Спартак» заинтересовался игроком из чемпионата Нидерландов
Сегодня, 20:40
9
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
6 августа, 09:56
«Серветт» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 08:59
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля, 09:29
«Зриньски» – «Брейдаблик»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.95
6 августа, 09:56
«Зриньски» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 9.50
29 июля, 09:34
«Слован» – «Зриньски»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.95
21 июля, 10:19
Экс-тренера сборной России высмеяли за фразу в перерыве еврокубкового матча
23 сентября 2023, 11:20
2
Мощный камбэк в Лиге конференций: боснийский «Зриньски» обыграл «АЗ Алкмаар», уступая 0:3 к перерыву
21 сентября 2023, 21:53
2
«Спартак» заинтересовался игроком из чемпионата Нидерландов
Сегодня, 20:40
9
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Серветт» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 08:59
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля, 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 08:40
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Мидтьюлланд
- : -
21.08.2025
КуПС
Лига Европы, Play-offs
Мальме
- : -
21.08.2025
Сигма
Лига Европы, Play-offs
Бранн
- : -
21.08.2025
АЕК
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Мидтьюлланд
- : -
21.08.2025
КуПС
Лига Европы, Play-offs
Мальме
- : -
21.08.2025
Сигма
Лига Европы, Play-offs
Бранн
- : -
21.08.2025
АЕК
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Последние матчи
Все
Зриньски
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Спарта
2 : 1
17.08.2025
Утрехт
Лига Европы, 3 раунд
Утрехт
2 : 1
14.08.2025
Серветт
Лига Европы, 3 раунд
Брейдаблик
1 : 2
14.08.2025
Зриньски
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
10.08.2025
Хераклес
Лига Европы, 3 раунд
Серветт
1 : 3
07.08.2025
Утрехт
Лига Европы, 3 раунд
Брейдаблик
1 : 2
14.08.2025
Зриньски
Лига Европы, 3 раунд
Зриньски
1 : 1
07.08.2025
Брейдаблик
Лига чемпионов, 2 раунд
Зриньски
2 : 2
29.07.2025
Слован
Лига чемпионов, 2 раунд
Слован
4 : 0
22.07.2025
Зриньски
Лига чемпионов, 1 раунд
Зриньски
2 : 1
15.07.2025
Виртус
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Спарта
2 : 1
17.08.2025
Утрехт
Лига Европы, 3 раунд
Утрехт
2 : 1
14.08.2025
Серветт
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
10.08.2025
Хераклес
Лига Европы, 3 раунд
Серветт
1 : 3
07.08.2025
Утрехт
Лига Европы, 2 раунд
Утрехт
4 : 1
31.07.2025
Шериф
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: