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Расписание матчей
Англия. Кубок
Транмер - Вулверхэмптон
Транмер - Вулверхэмптон: обзор матча 03 января 2010
Транмер
03.01.2010, воскресенье, 21:15
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Транмер - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
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0
0
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