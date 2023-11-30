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Лига Европы 2026/2027
Тулуза - Юнион СЖ
Тулуза - Юнион СЖ: обзор матча 30 ноября 2023
Тулуза
30.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 5 тур
0 : 0
Завершен
Юнион СЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Юнион СЖ
90'
+3
Желтая карточка
Н. Садики
Замена
Д. Генро
️️️️
А. Доннум
90'
+3
Замена
В. Каманци
️️️️
Т. Даллинга
90'
+3
89'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
К. Мак Аллистер
Замена
С. Гелаберт
️️️️
Н. Шмидт
78'
77'
Замена
К. Терхо
️️️️
А. Кастро-Монтес
77'
Замена
Н. Садики
️️️️
Ш. Ванхутте
66'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
К. Родригес
66'
Замена
Л. Амани
️️️️
М. Расмуссен
Замена
Ф. Магри
️️️️
Г. Суасо
66'
Желтая карточка
В. Сьерро
56'
56'
Желтая карточка
М. Амура
34'
Желтая карточка
К. Мак Аллистер
15'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
4
Венсан Сьерро
(К)
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
13
Кевин Родригес
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
40
Джастин Ляком
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
10
Денис Генро
АП
10
Сесар Гелаберт
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
34
Максим Венссенс
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Ресте
24
Диарра
2
Кошта
2
Николайсен
17
Суасо
3
Деслер
23
Кассерес
4
Сьерро
31
Шмидт
15
Доннум
27
Даллинга
4-1-2-1-2
49
Морис
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
34
Ванхутте
20
Расмуссен
21
Пуэртас
94
Лапуссен
9
Амура
13
Родригес
27
Даллинга
12
Каманци
12
Каманци
27
Даллинга
15
Доннум
10
Генро
10
Генро
15
Доннум
31
Шмидт
10
Гелаберт
10
Гелаберт
31
Шмидт
17
Суасо
9
Магри
9
Магри
17
Суасо
34
Ванхутте
27
Садики
27
Садики
34
Ванхутте
20
Расмуссен
10
Амани
10
Амани
20
Расмуссен
17
Кастро-Монтес
17
Терхо
17
Терхо
17
Кастро-Монтес
13
Родригес
9
Нильссон
9
Нильссон
13
Родригес
5
Мак Аллистер
10
Эккерт
10
Эккерт
5
Мак Аллистер
Остались в запасе
Тулуза
Юнион СЖ
16
Алекс Домингес
ВР
40
Джастин Ляком
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
73
Йоахим Имбрехт
ВР
34
Максим Венссенс
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЛВ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
40
Джастин Ляком
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
34
Максим Венссенс
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
11
Хенок Теклаб
ЛВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Тулуза - Юнион СЖ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Муниципал
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