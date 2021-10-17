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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Тараз
Жетысу - Тараз: обзор матча 17 октября 2021
Жетысу
17.10.2021, воскресенье, 11:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Тараз
86'
D. Kalybayev
67'
Н. Адамович
90+2'
Т. Досмагамбетов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жетысу - Тараз
90'
+5
Желтая карточка
Т. Досмагамбетов
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Т. Досмагамбетов
87'
Замена
Б. Шайхов
️️️️
Н. Адамович
87'
Замена
А. Жумабек
️️️️
У. Ненадович
ГОЛ! 1:1!
D. Kalybayev
86'
Замена
R. Dzhalilov
️️️️
V. Okhronchuk
79'
79'
Замена
А. Сулей
️️️️
Б. Байтана
79'
Замена
А. Сапаргалиев
️️️️
E.
Замена
A. Mikhaylov
️️️️
А. Дмитриев
75'
Замена
Т. Цикаридзе
️️️️
U. Oduenyi
75'
Замена
D. Kalybayev
️️️️
А. Адиль
68'
Замена
Р. Орынбасар
️️️️
А. Балтабеков
68'
67'
ГОЛ! 0:1!
Н. Адамович
62'
Замена
Д. Караман
️️️️
А. Таубай
15'
Желтая карточка
А. Таубай
Желтая карточка
А. Балтабеков
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
6
Vladyslav Okhronchuk
ЦП
9
Аслан Адиль
ЦФ
1
Михаил Голубничий
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
23
Асхат Балтабеков
ЦФ
8
Артем Дмитриев
ЦФ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
0
G. Enache
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
16
Temur Partsvania
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
8
Ненад Адамович
ЦФ
77
Урош Ненадович
ЦФ
7
Бауыржан Байтана
ЦФ
24
Erivaldo
ЦФ
63
Alphonse
ЦФ
10
Абзал Таубай
ЦФ
5
Файт Обилор
ЦФ
2
Елдос Ахметов
ЦФ
20
Максат Амирханов
ЦФ
Жетысу
59
Илья Колпачук
ЦЗ
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
0
D. Kalybayev
ЦФ
17
Нурберген Нурбол
ЦФ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
67
Равиль Атыханов
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
78
Денис Кавлинов
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
Тараз
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
23
Берик Шайхов
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
77
Алишер Сулей
ЦФ
18
Динмухамед Караман
ЦФ
1-5
6
8
Адахаджиев
16
5
0
8
Дмитриев
1-5
74
Сейсен
27
Досмагамбетов
63
20
Амирханов
2
Ахметов
5
Обилор
10
Таубай
0
20
Цикаридзе
20
Цикаридзе
0
9
Адиль
0
0
9
Адиль
8
Дмитриев
0
0
8
Дмитриев
23
Балтабеков
5
Орынбасар
5
Орынбасар
23
Балтабеков
6
0
0
6
24
8
Сапаргалиев
8
Сапаргалиев
24
8
Адамович
23
Шайхов
23
Шайхов
8
Адамович
77
Ненадович
9
Жумабек
9
Жумабек
77
Ненадович
7
Байтана
77
Сулей
77
Сулей
7
Байтана
10
Таубай
18
Караман
18
Караман
10
Таубай
Остались в запасе
Жетысу
Тараз
59
Илья Колпачук
ЦЗ
17
Нурберген Нурбол
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
67
Равиль Атыханов
ЦФ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
78
Денис Кавлинов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
Остались в запасе
59
Илья Колпачук
ЦЗ
17
Нурберген Нурбол
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
67
Равиль Атыханов
ЦФ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
78
Денис Кавлинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Almaz Khamytbekov
ЦФ
40
Станислав Щербаков
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Жетысу - Тараз
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Информация о матче
Стадион:
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