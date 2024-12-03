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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тальерес де Кордоба - Уракан
Тальерес де Кордоба - Уракан: обзор матча 03 декабря 2024
Тальерес де Кордоба
03.12.2024, вторник, 01:45
Аргентина. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Уракан
60'
М. Анхель Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тальерес де Кордоба - Уракан
89'
Желтая карточка
R. Ábila
Замена
A. Vigo
️️️️
Г. Бенавидес
89'
Замена
F. Girotti
️️️️
C. Tarragona
89'
84'
Желтая карточка
F. Tobio
Замена
M. Esquivel
️️️️
R. Botta
80'
76'
Замена
F. Alfonso
️️️️
W. Mazzantti
76'
Замена
F. Watson
️️️️
У. Аларкон
Замена
U. Ortegoza
️️️️
Х. Портилья
73'
Замена
Б. Риверос
️️️️
S. Martínez
73'
Желтая карточка
C. Tarragona
70'
63'
Замена
H. Fértoli
️️️️
R. Cabral
63'
Замена
R. Ábila
️️️️
E. Ramírez
ГОЛ! 1:0!
М. Анхель Наварро
Пас отдал
Г. Бенавидес
60'
32'
Желтая карточка
E. Ramírez
Желтая карточка
R. Botta
24'
9'
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
G. Benitez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Federico Fattori
ЦП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
7
Walter Mazzantti
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
21
Matías Gómez
ЦП
99
Federico Girotti
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
31
Leandro Figueredo
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
19
Marcelo Perez
ЦФ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
3-5-1-2
29
Наварро
17
29
Бенавидес
5
Галарса
14
20
80
Галарса
27
Портилья
5
25
17
Эррера
4-1-2-3
1
Галиндес
6
32
13
33
20
Эчеверрия
8
15
Аларкон
43
10
7
29
Бенавидес
28
28
29
Бенавидес
14
15
Риверос
15
Риверос
14
27
Портилья
16
16
27
Портилья
25
99
99
25
20
32
32
20
13
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
13
15
Аларкон
8
8
15
Аларкон
10
8
8
10
7
35
35
7
43
50
50
43
Остались в запасе
Тальерес де Кордоба
Уракан
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
21
Matías Gómez
ЦП
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
31
Leandro Figueredo
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
19
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
21
Matías Gómez
ЦП
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
31
Leandro Figueredo
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
19
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Главный тренер
Франк Куделка
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Уракан
2
3
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
535
280
Сейвы
1
5
Точность передач %
83
60
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.44
0.2
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
Новости команд
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Тальерес де Кордоба
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