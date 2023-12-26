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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Рексхэм
Суиндон Таун - Рексхэм: обзор матча 26 декабря 2023
Суиндон Таун
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Вторая лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Рексхэм
13'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Рексхэм
90'
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
76'
Замена
L. Young
️️️️
A. Forde
Замена
Д. Кен
️️️️
У. Коколо
75'
74'
Вторая желтая
J. Jones
70'
Желтая карточка
J. Jones
69'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Долби
Желтая карточка
Ч. Остин
61'
Замена
T. Brewitt
️️️️
G. McEachran
32'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакКлин
Пас отдал
С. Долби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
10
Дэн Кемп
ПВ
4
Liam Kinsella
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
10
Сэм Долби
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Суиндон Таун
37
Redman Evans
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
26
Anton Dworzak
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
15
Jordan Davies
ЦП
6
Luke Young
ЦП
10
Пол Маллин
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-2-2-3
12
Уорд
21
Коколо
28
31
20
17
33
Хаттон
10
Кемп
32
Остин
20
4
2-3-5
13
Оконкво
4
17
Менди
6
7
Кэннон
16
МакКлин
10
Долби
4
24
44
18
20
12
12
20
21
Коколо
16
Кен
16
Кен
21
Коколо
18
15
15
18
44
6
6
44
10
Долби
26
Флетчер
26
Флетчер
10
Долби
Остались в запасе
Суиндон Таун
Рексхэм
37
Redman Evans
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
10
Пол Маллин
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
37
Redman Evans
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
10
Пол Маллин
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Суиндон Таун - Рексхэм
1
1
1
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
8
10
Офсайды
0
2
Количество передач
408
332
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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