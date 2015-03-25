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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эсватини - ЮАР
Эсватини - ЮАР: обзор матча 25 марта 2015
Эсватини
25.03.2015, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
ЮАР
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эсватини - ЮАР
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эсватини
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