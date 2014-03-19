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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Велес Сарсфилд - Стронгест
Велес Сарсфилд - Стронгест: обзор матча 19 марта 2014
Велес Сарсфилд
19.03.2014, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, группа 1, 4 тур
2 : 0
Завершен
Стронгест
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Велес Сарсфилд - Стронгест
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0
0
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0
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
- : -
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 12 тур
Ланус
2 : 0
12.10.2026
Велес Сарсфилд
Стронгест
Боливия. Примера, 26 тур
Стронгест
- : -
23.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Ориенте Петролеро
2 : 1
26.10.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 21 тур
Реал Потоси
1 : 0
11.10.2026
Стронгест
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Стронгест
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
12 сентября
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1
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2025.08.02 18:59
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12 сентября
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7 июля
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ЦСКА узнал цену на аргентинского вингера Каррисо
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5
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