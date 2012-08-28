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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Суиндон Таун
Сток Сити - Суиндон Таун: обзор матча 28 августа 2012
Сток Сити
28.08.2012, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
3 : 4
Завершен
Суиндон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сток Сити - Суиндон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
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0 : 0
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0 : 0
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17.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 10 тур
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0 : 1
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Крю Александра
Информация о матче
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