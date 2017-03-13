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Расписание матчей
Евро-2024
СССР - Югославия
СССР - Югославия: обзор матча 24 июня 1979
СССР
24.06.1979, воскресенье, 07:15
Чемпионат Европы, Финал
2 : 1
Завершен
Югославия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча СССР - Югославия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СССР
Чемпионат Европы, Финал
СССР
2 : 1
24.06.1979
Югославия
Югославия
Чемпионат Европы, Финал
СССР
2 : 1
24.06.1979
Югославия
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Посещаемость:
17966 из 48712 зрителей (36%)
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