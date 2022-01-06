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Расписание матчей
Испания. Кубок
Спортинг - Вильярреал
Спортинг - Вильярреал: обзор матча 06 января 2022
Спортинг
06.01.2022, четверг, 20:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Вильярреал
67'
У. Джурджевич
88'
Б. Милованов
48'
Р. Альбиоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Вильярреал
89'
Замена
В. Иборра
️️️️
Н. Джексон
89'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
ГОЛ! 2:1!
Б. Милованов
88'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Х. Луис Родригес
79'
68'
Замена
Д. Парехо
️️️️
М. Тригерос
68'
Замена
Х. Фойт
️️️️
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:1!
У. Джурджевич
67'
48'
ГОЛ! 0:1!
Р. Альбиоль
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
П. Диас
46'
46'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Д. Раба
Замена
P. Garcia
️️️️
В. Кравец
46'
Замена
Х. Беррокаль
️️️️
J. Babin
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
4
Педро Диас
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
18
Alberto Gonzalez
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
6
Jean-Sylvain Babin
ЦФ
3
Борха Лопес
ЦФ
17
Кристиан Ривера
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Спортинг
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
29
Жорди Пола
ЦЗ
35
César García
ЦФ
13
Joel Jiménez
ЦФ
2
Гилье Росас
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
20
Хосе Грагера
ЦФ
26
Айтор Гарсия
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Ланчи
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
1-3-5
13
Мариньо
3
Кравец
11
Родригес
7
Кампос
4
Диас
6
28
17
Ривера
3
Лопес
19
Милованов
3-3-1-2-1
28
Рульи
5
Морено
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Гаспар
6
Капу
23
Педраса
14
Тригерос
11
Джексон
16
Гомес
19
Раба
6
25
Беррокаль
25
Беррокаль
6
3
Кравец
3
3
3
Кравец
4
Диас
21
Вильяльба
21
Вильяльба
4
Диас
11
Родригес
26
Гарсия
26
Гарсия
11
Родригес
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
39
Альбиоль
8
Фойт
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Тригерос
10
Парехо
10
Парехо
14
Тригерос
11
Джексон
10
Иборра
10
Иборра
11
Джексон
19
Раба
7
Морено
7
Морено
19
Раба
Остались в запасе
Спортинг
Вильярреал
29
Жорди Пола
ЦЗ
35
César García
ЦФ
13
Joel Jiménez
ЦФ
2
Гилье Росас
ЦФ
20
Хосе Грагера
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
29
Жорди Пола
ЦЗ
35
César García
ЦФ
13
Joel Jiménez
ЦФ
2
Гилье Росас
ЦФ
20
Хосе Грагера
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
16
Ланчи
ЦЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Спортинг - Вильярреал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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