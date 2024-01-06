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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Уолсолл
Саутгемптон - Уолсолл: обзор матча 06 января 2024
Саутгемптон
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Уолсолл
6'
Р. Фрейзер
58'
С. Мара
68'
Р. Фрейзер
78'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Уолсолл
86'
Замена
Д. Фоулкс
️️️️
D. Johnson
ГОЛ! 4:0!
Ч. Адамс
Пас отдал
К. Алькарас
78'
77'
Замена
E. Adegboyega
️️️️
Д. Дэниелс
76'
Замена
T. Allen
️️️️
J. Earing
ГОЛ! 3:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
К. Алькарас
68'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Т. Харвуд-Беллис
66'
ГОЛ! 2:0!
С. Мара
Пас отдал
Р. Фрейзер
58'
Желтая карточка
С. Амо-Амейав
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Т. Харвуд-Беллис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
15
Liam Gordon
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
26
Cameron Bragg
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Уолсолл
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
34
Charlie Wragg
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ламли
27
Холгейт
4
Харвуд-Беллис
5
Стивенс
19
Чарльз
16
Мегома
12
Смоллбоун
24
Алькарас
10
Фрейзер
7
Амо-Амейав
14
Мара
2-1-2-5
1
26
5
Дэниелс
21
7
Ноулз
21
Хатчинсон
15
6
14
39
18
Джеймс-Тейлор
4
Харвуд-Беллис
19
Адамс
19
Адамс
4
Харвуд-Беллис
5
Дэниелс
16
16
5
Дэниелс
39
12
Фоулкс
12
Фоулкс
39
21
24
24
21
Остались в запасе
Саутгемптон
Уолсолл
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
26
Cameron Bragg
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
34
Charlie Wragg
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
26
Cameron Bragg
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
34
Charlie Wragg
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Саутгемптон - Уолсолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
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