Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Юнион СЖ - Славия
Юнион СЖ - Славия: обзор матча 13 августа 2024
Юнион СЖ
13.08.2024, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Славия
84'
В. Юрецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Славия
90'
Замена
М. Юрасек
️️️️
Л. Провод
84'
ГОЛ! 0:1!
В. Юрецка
Пас отдал
Л. Провод
82'
Замена
Я. Боржил
️️️️
Э. Малик Диуф
82'
Замена
В. Юрецка
️️️️
И. Шранц
Замена
E. Kabangu
️️️️
К. Родригес
69'
Замена
К. Терхо
️️️️
Х. Теклаб
69'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
65'
64'
Замена
Д. Дудера
️️️️
Л. Масопуст
64'
Замена
Ф. Пребсл
️️️️
Х. Зафейрис
63'
Желтая карточка
Э. Малик Диуф
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
42'
16'
Желтая карточка
Д. Зима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
13
Кевин Родригес
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Славия
31
Антонин Кински
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
15
Каспер Терхо
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Славия
50
Филип Славата
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
16
Alexandr Buzek
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
4-1-1-2-2
49
Морис
27
Садики
5
Мак Аллистер
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
34
Ванхутте
21
Пуэртас
11
Теклаб
10
Айт Эль-Хадж
12
Промис
13
Родригес
4-3-1-2
31
Кински
3
Голеш
4
Зима
5
Огбу
25
Диуф
8
Масопуст
20
Зафейрис
19
Дорли
17
Провод
26
Шранц
25
Хоры
10
Айт Эль-Хадж
20
Расмуссен
20
Расмуссен
10
Айт Эль-Хадж
11
Теклаб
15
Терхо
15
Терхо
11
Теклаб
13
Родригес
7
7
13
Родригес
25
Диуф
26
Боржил
26
Боржил
25
Диуф
20
Зафейрис
98
Пребсл
98
Пребсл
20
Зафейрис
8
Масопуст
23
Дудера
23
Дудера
8
Масопуст
26
Шранц
15
Юрецка
15
Юрецка
26
Шранц
17
Провод
31
Юрасек
31
Юрасек
17
Провод
Остались в запасе
Юнион СЖ
Славия
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
25
Анан Халаили
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
50
Филип Славата
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
23
Петр Шевчик
ЦП
16
Alexandr Buzek
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
25
Анан Халаили
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
50
Филип Славата
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
23
Петр Шевчик
ЦП
16
Alexandr Buzek
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Юнион СЖ - Славия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Срджан Йованович
(Калуджерица)
Стадион:
Constant Vanden Stock Stadium, Anderlecht
Новости команд
Все
Юнион СЖ
Славия
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+