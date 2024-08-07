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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Славия - Юнион СЖ
Славия - Юнион СЖ: обзор матча 07 августа 2024
Славия
07.08.2024, среда, 20:00
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Юнион СЖ
19'
Т. Хоры
41'
Т. Хоры
57'
О. Дорли
73'
A. Buzek (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Юнион СЖ
89'
Желтая карточка
Х. Теклаб
85'
Желтая карточка
А. Морис
85'
Красная карточка
М. Фусейни
Желтая карточка
О. Дорли
85'
Замена
Я. Боржил
️️️️
Э. Малик Диуф
83'
79'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
К. Пуэртас
Замена
L. Vorlický
️️️️
Л. Провод
77'
Замена
М. Хытил
️️️️
Т. Хоры
77'
73'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
A. Buzek
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
Желтая карточка
Л. Провод
68'
Замена
A. Buzek
️️️️
Х. Зафейрис
66'
Замена
Д. Дудера
️️️️
Л. Масопуст
66'
64'
Замена
E. Kabangu
️️️️
К. Родригес
64'
Замена
М. Фусейни
️️️️
Д. Эккерт
64'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Н. Садики
ГОЛ! 3:0!
О. Дорли
57'
53'
Желтая карточка
К. Пуэртас
43'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
ГОЛ! 2:0!
Т. Хоры
Пас отдал
Х. Зафейрис
41'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хоры
Пас отдал
Л. Провод
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Антонин Кински
ВР
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
25
Томаш Хоры
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
11
Хенок Теклаб
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
13
Кевин Родригес
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
32
Микулас Конечны
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
16
Alexandr Buzek
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
72
Lukáš Vorlický
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
15
Каспер Терхо
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
7
Elton Kabangu
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
4-3-1-2
31
Кински
25
Диуф
5
Огбу
4
Зима
98
Пребсл
19
Дорли
20
Зафейрис
8
Масопуст
17
Провод
26
Шранц
25
Хоры
3-3-1-1-2
49
Морис
28
Мачида
16
Лейсен
27
Садики
17
Кастро-Монтес
34
Ванхутте
5
Мак Аллистер
21
Пуэртас
11
Теклаб
10
Эккерт
13
Родригес
25
Диуф
26
Боржил
26
Боржил
25
Диуф
8
Масопуст
23
Дудера
23
Дудера
8
Масопуст
20
Зафейрис
16
16
20
Зафейрис
17
Провод
72
72
17
Провод
25
Хоры
13
Хытил
13
Хытил
25
Хоры
27
Садики
20
Расмуссен
20
Расмуссен
27
Садики
21
Пуэртас
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
21
Пуэртас
10
Эккерт
16
Фусейни
16
Фусейни
10
Эккерт
13
Родригес
7
7
13
Родригес
Остались в запасе
Славия
Юнион СЖ
30
Алеш Мандоус
ВР
32
Микулас Конечны
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
13
Доминик Пех
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
1
Вик Шамбаре
ВР
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
15
Каспер Терхо
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
32
Микулас Конечны
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
13
Доминик Пех
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
15
Каспер Терхо
ПВ
25
Анан Халаили
ПВ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Славия - Юнион СЖ
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Фортуна Арена
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