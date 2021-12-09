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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Унион - Славия
Унион - Славия: обзор матча 09 декабря 2021
Унион
09.12.2021, четверг, 23:00
Лига конференций, группа E, 6 тур
1 : 1
Завершен
Славия
64'
М. Крузе
50'
И. Шранц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Унион - Славия
88'
Замена
С. Плавсич
️️️️
П. Олаинка
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Т. Баумгартль
84'
79'
Замена
И. Траоре
️️️️
Д. Самек
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Ш. Бекер
74'
74'
Замена
Н. Станчу
️️️️
О. Лингр
74'
Замена
У. Экпай
️️️️
А. Бах
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Р. Хедира
69'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
69'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
69'
ГОЛ! 1:1!
М. Крузе
64'
Желтая карточка
Т. Авонийи
54'
54'
Желтая карточка
А. Усу
50'
ГОЛ! 0:1!
И. Шранц
47'
Желтая карточка
А. Бах
Желтая карточка
Ш. Бекер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
10
Даниэль Самек
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Унион
30
Янник Стайн
ВР
16
Андреас Люте
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
35
Фабио Шнайдер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Кевин Беренс
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Славия
31
Ян Сиротник
ВР
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
3-3-1-1-2
1
Реннов
31
Кнохе
32
Баумгартль
5
Фридрих
17
Гисельман
8
Хедира
28
Триммель
21
Премель
23
Бекер
10
Крузе
14
Авонийи
4-1-3-1-1
30
Мандоус
3
Голеш
4
Усу
33
Качараба
18
Бах
10
Самек
8
Масопуст
32
Лингр
19
Дорли
99
Олаинка
26
Шранц
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
8
Хедира
78
Харагучи
78
Харагучи
8
Хедира
32
Баумгартль
21
Озтюнали
21
Озтюнали
32
Баумгартль
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
23
Бекер
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
23
Бекер
32
Лингр
10
Станчу
10
Станчу
32
Лингр
10
Самек
12
Траоре
12
Траоре
10
Самек
18
Бах
45
Экпай
45
Экпай
18
Бах
99
Олаинка
95
Плавсич
95
Плавсич
99
Олаинка
Остались в запасе
Унион
Славия
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
30
Янник Стайн
ВР
16
Андреас Люте
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
35
Фабио Шнайдер
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
31
Ян Сиротник
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
30
Янник Стайн
ВР
16
Андреас Люте
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
35
Фабио Шнайдер
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Сиротник
ВР
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Унион - Славия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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