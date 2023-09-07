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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс - Южная Корея
Уэльс - Южная Корея: обзор матча 07 сентября 2023
Уэльс
07.09.2023, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Южная Корея
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Южная Корея
84'
Замена
Д. Ли
️️️️
Е. Пак
84'
Замена
Х. Ян
️️️️
Л. Джэ Сон
74'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
Г. Чо
Замена
Д. Брукс
️️️️
Н. Бродхед
73'
61'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Х. Хонг
61'
Замена
С. Ли
️️️️
Х. Ин Бом
Замена
Д. Шихан
️️️️
Д. Джеймс
61'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Х. Уилсон
60'
Замена
У. Бернс
️️️️
Н. Уильямс
60'
Замена
К. Мур
️️️️
Б. Джонсон
46'
Замена
Д. Моррел
️️️️
И. Ампаду
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
17
Джордан Джеймс
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
2
Ки-Джи Ли
ЛЗ
4
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Хван Ин Бом
ЦП
5
Ен-Ву Пак
ЦП
5
Хен-Сок Хонг
ЦП
10
Ли Джэ Сон
АП
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
21
Том Кинг
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
17
Рабби Матондо
ПВ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
8
Уэс Бернс
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
Южная Корея
21
Чо Хен У
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
0
Sang-woo Kang
ЦЗ
0
Hyeon-beom Ahn
ЦП
13
Сун-Мин Ли
ЦП
14
Дон-Ген Ли
АП
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Мун Сон Мин
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
20
Хен-Джун Ян
ЦФ
3-2-1-2-1
12
Уорд
5
Ампаду
6
Родон
2
Мефам
4
Дэвис
3
Уильямс
17
Джеймс
11
Джонсон
8
Уилсон
23
Бродхед
4-3-2-1
1
Ким Сын-Гю
4
Мин-Джэ
22
Соль
15
Сын Хен
2
Ли
6
Ин Бом
5
Пак
5
Хонг
10
Джэ Сон
7
Сон
9
Чо
5
Ампаду
16
Моррел
16
Моррел
5
Ампаду
8
Уилсон
10
Рэмзи
10
Рэмзи
8
Уилсон
17
Джеймс
22
Шихан
22
Шихан
17
Джеймс
23
Бродхед
7
Брукс
7
Брукс
23
Бродхед
3
Уильямс
8
Бернс
8
Бернс
3
Уильямс
11
Джонсон
13
Мур
13
Мур
11
Джонсон
6
Ин Бом
13
Ли
13
Ли
6
Ин Бом
5
Пак
14
Ли
14
Ли
5
Пак
5
Хонг
11
Хванг
11
Хванг
5
Хонг
9
Чо
16
У-Джо
16
У-Джо
9
Чо
10
Джэ Сон
20
Ян
20
Ян
10
Джэ Сон
Остались в запасе
Уэльс
Южная Корея
21
Адам Дэвис
ВР
21
Том Кинг
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
17
Рабби Матондо
ПВ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
21
Чо Хен У
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
0
Sang-woo Kang
ЦЗ
0
Hyeon-beom Ahn
ЦП
7
Мун Сон Мин
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
21
Том Кинг
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
17
Рабби Матондо
ПВ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
21
Чо Хен У
ВР
12
Jun-hong Kim
ВР
3
Джу-Сун Ким
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
0
Sang-woo Kang
ЦЗ
0
Hyeon-beom Ahn
ЦП
7
Мун Сон Мин
ЦФ
18
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Юрген Клинсманн
Статистика матча Уэльс - Южная Корея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
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Южная Корея
1 : 4
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