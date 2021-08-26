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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сирия - Уганда
Сирия - Уганда: онлайн-трансляция 26 августа 2021
Сирия
26.08.2021, четверг, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Отменен
Уганда
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сирия - Уганда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сирия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Китай
- : -
23.12.2027
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
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Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
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Иордания
1 : 1
27.09.2026
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Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
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