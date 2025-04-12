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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Шинник
Тюмень - Шинник: обзор матча 12 апреля 2025
Тюмень
12.04.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
16'
А. Коротаев (П)
51'
Д. Шавлохов
88'
А. Малахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Шинник
88'
ГОЛ! 2:1!
А. Малахов
84'
Замена
А. Рукас
️️️️
А. Черный
Замена
Д. Карпов
️️️️
Д. Шавлохов
83'
Замена
А. Савинов
️️️️
М. Петров
73'
72'
Желтая карточка
Б. Загре
68'
Замена
А. Укомский
️️️️
З. Федоров
68'
Замена
Н. Мирошниченко
️️️️
В. Алейников
62'
Желтая карточка
В. Алейников
58'
Желтая карточка
А. Голубев
ГОЛ! 2:0!
Д. Шавлохов
51'
46'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
Р. Куль
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Коротаев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
12
Александр Довгаль
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
65
Иван Гулько
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Шинник
1
Михаил Опарин
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
10
Андрей Савинов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
3-3-2
12
Довгаль
13
Петров
30
Шавлохов
6
Печенкин
34
Храмцов
85
Пяткин
2
Поройков
24
Коротаев
65
Гулько
3-3-1-2-1
1
Опарин
89
Загре
27
Черный
30
Гогуа
2
Косогоров
38
Алейников
42
Джон
50
Голубев
78
Куль
8
Сухомлинов
9
Федоров
13
Петров
10
Савинов
10
Савинов
13
Петров
30
Шавлохов
11
Карпов
11
Карпов
30
Шавлохов
27
Черный
6
Рукас
6
Рукас
27
Черный
38
Алейников
18
Мирошниченко
18
Мирошниченко
38
Алейников
78
Куль
20
Шипунов
20
Шипунов
78
Куль
9
Федоров
11
Укомский
11
Укомский
9
Федоров
Остались в запасе
Тюмень
Шинник
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
33
Артём Лавренков
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Тюмень - Шинник
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Арсений Новиков (Подольск)
Резервный судья:
Владимир Фалов (Москва)
Делегат:
Николай Левин (Саранск)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Геолог
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