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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шеффилд Уэнсдэй - Вест Хэм
Шеффилд Уэнсдэй - Вест Хэм: обзор матча 08 января 2012
Шеффилд Уэнсдэй
08.01.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
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Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
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2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
5 : 0
17.10.2026
Уимблдон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
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Шеффилд Уэнсдэй
Вест Хэм
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1
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