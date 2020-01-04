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Расписание матчей
Франция. Кубок
Сен-Приве Сен-Илере - Тулуза
Сен-Приве Сен-Илере - Тулуза: обзор матча 04 января 2020
Сен-Приве Сен-Илере
04.01.2020, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сен-Приве Сен-Илере - Тулуза
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сен-Приве Сен-Илере
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сен-Приве Сен-Илере
1 : 3
20.01.2020
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Приве Сен-Илере
1 : 0
04.01.2020
Тулуза
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сен-Приве Сен-Илере
0 : 2
23.01.2019
Ренн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Приве Сен-Илере
3 : 1
06.01.2019
Орийак Арпажон
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
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