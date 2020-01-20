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Расписание матчей
Франция. Кубок
Сен-Приве Сен-Илере - Монако
Сен-Приве Сен-Илере - Монако: обзор матча 20 января 2020
Сен-Приве Сен-Илере
20.01.2020, понедельник, 22:55
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сен-Приве Сен-Илере - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сен-Приве Сен-Илере
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сен-Приве Сен-Илере
1 : 3
20.01.2020
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Приве Сен-Илере
1 : 0
04.01.2020
Тулуза
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сен-Приве Сен-Илере
0 : 2
23.01.2019
Ренн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Приве Сен-Илере
3 : 1
06.01.2019
Орийак Арпажон
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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