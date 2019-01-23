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Расписание матчей
Франция. Кубок
Сен-Приве Сен-Илере - Ренн
Сен-Приве Сен-Илере - Ренн: обзор матча 23 января 2019
Сен-Приве Сен-Илере
23.01.2019, среда, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сен-Приве Сен-Илере - Ренн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сен-Приве Сен-Илере
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сен-Приве Сен-Илере
1 : 3
20.01.2020
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Приве Сен-Илере
1 : 0
04.01.2020
Тулуза
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сен-Приве Сен-Илере
0 : 2
23.01.2019
Ренн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Приве Сен-Илере
3 : 1
06.01.2019
Орийак Арпажон
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
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Сен-Приве Сен-Илере
Ренн
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