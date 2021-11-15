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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Жувентуде
Шапекоэнсе - Жувентуде: обзор матча 15 ноября 2021
Шапекоэнсе
15.11.2021, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
0 : 2
Завершен
Жувентуде
2'
Г. Кастильо
26'
В. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Жувентуде
Желтая карточка
M.
90'
+1
Желтая карточка
Игнасио
87'
84'
Замена
Чико
️️️️
D.
80'
Желтая карточка
M.
76'
Замена
R.
️️️️
Г. Кастильо
76'
Замена
П. Энрике
️️️️
Соррисо
76'
Замена
R.
️️️️
Р. Буэно
54'
Желтая карточка
D.
Замена
Джордан
️️️️
J.
48'
Замена
E.
️️️️
M. Ribeiro
46'
Замена
R. Júnior
️️️️
A. Santos
46'
46'
Замена
Капиксаба
️️️️
W.
26'
ГОЛ! 0:2!
В. Мендес
Желтая карточка
M. Ribeiro
22'
20'
Желтая карточка
Соррисо
2'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кастильо
Пас отдал
M.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
33
Joilson
ЦЗ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
4
Игнасио
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
31
Denner Melz
ЦФ
7
Mike
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Шапекоэнсе
19
Marquinho
ЦП
22
Ezequiel
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
8
Renê Júnior
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
Жувентуде
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
20
Didi
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
10
Чико
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
1-5
33
7
13
Кейллер
29
Силва
0
31
2-1-5
2
13
Форстер
16
Жадсон
20
34
Мендес
2
Матеус
8
Кастильо
23
2
22
22
2
19
8
8
19
33
55
Джордан
55
Джордан
33
7
Соррисо
96
Энрике
96
Энрике
7
Соррисо
20
7
Капиксаба
7
Капиксаба
20
8
Кастильо
20
20
8
Кастильо
23
10
Чико
10
Чико
23
9
Буэно
21
21
9
Буэно
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Жувентуде
19
Marquinho
ЦП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
20
Didi
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
19
Marquinho
ЦП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
9
Rodriguinho
ЦФ
0
R. Gebing
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦФ
Остались в запасе
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
20
Didi
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Шапекоэнсе - Жувентуде
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Региональ Индио Конда
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