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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Шапекоэнсе
Сеара - Шапекоэнсе: обзор матча 25 сентября 2021
Сеара
25.09.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 0
Завершен
Шапекоэнсе
53'
J. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Шапекоэнсе
Замена
Лима
️️️️
Б. Пачеко
80'
77'
Замена
E.
️️️️
A. Santos
Замена
Марлон
️️️️
I. Geovane
72'
Замена
Эрик
️️️️
Рик
72'
70'
Замена
D.
️️️️
A.
70'
Замена
G.
️️️️
Бузанелло
68'
Вторая желтая
Джордан
63'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
Б. Силва
Замена
Клебер
️️️️
J.
61'
54'
Желтая карточка
R. Lima
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J.
53'
46'
Замена
R. Lima
️️️️
M. Ribeiro
44'
Желтая карточка
Джордан
34'
Желтая карточка
M. Ribeiro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
13
Gabriel Dias
ЦЗ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
37
Рик
ЦФ
29
Вина
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
9
Jael
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Шапекоэнсе
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
7
Mike
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
29
Бруно Силва
ЦФ
31
Denner Melz
ЦФ
19
Alan Santos
ЦФ
25
Бузанелло
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
Сеара
2
Igor
ЦЗ
77
Gabriel Santos
ЦП
25
Марлон
ЦП
19
Fabinho
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
22
Alan
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
45
Лима
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
Шапекоэнсе
12
Раванелли
АП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
1-5
13
29
Вина
1
9
70
37
Рик
5
25
Бузанелло
13
Кейллер
2
4
55
Джордан
12
25
Марлон
25
Марлон
12
91
Пачеко
45
Лима
45
Лима
91
Пачеко
9
9
Клебер
9
Клебер
9
37
Рик
33
Эрик
33
Эрик
37
Рик
0
0
0
0
19
22
22
19
29
Силва
9
9
29
Силва
5
43
43
5
25
Бузанелло
49
49
25
Бузанелло
Остались в запасе
Сеара
Шапекоэнсе
2
Igor
ЦЗ
77
Gabriel Santos
ЦП
19
Fabinho
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
22
Alan
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
12
Раванелли
АП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
Остались в запасе
2
Igor
ЦЗ
77
Gabriel Santos
ЦП
19
Fabinho
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
22
Alan
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
10
Foguinho
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Сеара - Шапекоэнсе
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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