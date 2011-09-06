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Расписание матчей
Евро-2024
Сан-Марино - Швеция
Сан-Марино - Швеция: обзор матча 06 сентября 2011
Сан-Марино
06.09.2011, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 10 тур
0 : 5
Завершен
Швеция
64'
К. Чельстрем
70'
К. Вильхельмссон
81'
М. Ольссон
89'
Т. Хюсен
90+3'
К. Вильхельмссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Швеция
+3
ГОЛ! 0:5!
К. Вильхельмссон
Пас отдал
М. Лустиг
ГОЛ! 0:4!
Т. Хюсен
Пас отдал
К. Вильхельмссон
Замена
А. Гасперони
️️️️
Ф. Боллини
ГОЛ! 0:3!
М. Ольссон
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
К. Валентини
Замена
М. Андреини
️️️️
М. Коппини
ГОЛ! 0:2!
К. Вильхельмссон
Пас отдал
К. Чельстрем
Замена
Т. Хюсен
️️️️
Й. Элмандер
Замена
А. Свенссон
️️️️
Р. Эльм
ГОЛ! 0:1!
К. Чельстрем
Желтая карточка
Ф. Боллини
Замена
С. Ларссон
️️️️
О. Тойвонен
Замена
Д. Бенедеттини
️️️️
М. Марани
Вторая желтая
Д. Симончини
Желтая карточка
С. Баччиокки
Желтая карточка
Д. Симончини
20'
Желтая карточка
Р. Эльм
Желтая карточка
М. Марани
20'
Желтая карточка
Ф. Витаиоли
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
22
Карло Валентини
ВР
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
0
Фабио Боллини
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
0
Мануэль Марани
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
4
Даниэль Майсторович
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
6
Расмус Эльм
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Сан-Марино
0
Микеле Чекколи
ВР
0
Джакомо Бенедеттини
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
7
Маттео Андреини
ЦЗ
0
Маттео Бульи
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
0
Паоло Монтанья
ЦФ
Швеция
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Беранг Сафари
ЦЗ
4
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
8
Андерс Свенссон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
3-4-3
22
Валентини
13
Баччиокки
6
Симончини
4
Витаиоли
20
Ваннуччи
8
Коппини
14
Червеллини
0
Боллини
7
Витаиоли
20
Сельва
0
Марани
4-1-3-2
1
Исакссон
4
Гранквист
4
Майсторович
18
Ольссон
2
Лустиг
6
Эльм
20
Тойвонен
9
Чельстрем
21
Вильхельмссон
10
Ибрагимович
11
Элмандер
0
Марани
0
Бенедеттини
0
Бенедеттини
0
Марани
8
Коппини
7
Андреини
7
Андреини
8
Коппини
0
Боллини
8
Гасперони
8
Гасперони
0
Боллини
6
Эльм
8
Свенссон
8
Свенссон
6
Эльм
20
Тойвонен
7
Ларссон
7
Ларссон
20
Тойвонен
11
Элмандер
0
Хюсен
0
Хюсен
11
Элмандер
Остались в запасе
Сан-Марино
Швеция
0
Микеле Чекколи
ВР
0
Маттео Бульи
ЦП
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
0
Паоло Монтанья
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Беранг Сафари
ЦЗ
4
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
Главный тренер
Эрик Хамрен
Остались в запасе
0
Микеле Чекколи
ВР
0
Маттео Бульи
ЦП
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
0
Паоло Монтанья
ЦФ
Остались в запасе
15
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Беранг Сафари
ЦЗ
4
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Понтус Вернблум
ОП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Главный тренер
Эрик Хамрен
Статистика матча Сан-Марино - Швеция
6
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Информация о матче
Стадион:
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