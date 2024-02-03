Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Рексхэм
Солфорд Сити - Рексхэм: обзор матча 03 февраля 2024
Солфорд Сити
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Рексхэм
6'
T. Vassell
16'
Э. Уотт
56'
M. Smith
41'
С. Долби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Рексхэм
Желтая карточка
K. N'Mai
90'
89'
Замена
Д. Менди
️️️️
Д. МакКлин
Замена
C. Hendry
️️️️
R. Watson
86'
80'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
J. Tunnicliffe
80'
Замена
L. Bolton
️️️️
R. Barnett
Желтая карточка
К. Тилт
79'
Замена
M. Lund
️️️️
К. Мортон
69'
Замена
K. N'Mai
️️️️
C. McAleny
69'
62'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Долби
ГОЛ! 3:1!
M. Smith
Пас отдал
Э. Уотт
56'
Замена
L. Shephard
️️️️
Л. Гарбатт
56'
45'
+2
Желтая карточка
П. Маллин
41'
ГОЛ! 2:1!
С. Долби
Пас отдал
A. Hayden
Желтая карточка
R. Watson
35'
34'
Желтая карточка
E. Lee
32'
Желтая карточка
J. Tunnicliffe
Желтая карточка
Л. Гарбатт
20'
ГОЛ! 2:0!
Э. Уотт
16'
ГОЛ! 1:0!
T. Vassell
Пас отдал
Л. Гарбатт
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
3
Declan John
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
21
Alex Cairns
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
19
Ryan Barnett
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
10
Сэм Долби
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
8
Luke Bolton
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
2-1-2-5
16
Тилт
29
Гарбатт
4
Уотт
3
42
22
14
17
44
21
1-3-5
13
Оконкво
19
16
МакКлин
12
Эванс
7
Кэннон
10
Маллин
6
4
6
18
14
10
10
14
44
14
14
44
29
Гарбатт
32
32
29
Гарбатт
39
Мортон
8
8
39
Мортон
16
МакКлин
17
Менди
17
Менди
16
МакКлин
19
8
8
19
6
7
Мэрриот
7
Мэрриот
6
10
Долби
26
Флетчер
26
Флетчер
10
Долби
Остались в запасе
Солфорд Сити
Рексхэм
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
33
Mark Howard
ВР
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
24
James Jones
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
24
James Jones
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Солфорд Сити - Рексхэм
4
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
16
Офсайды
1
2
Количество передач
321
344
Сейвы
0
6
Точность передач %
54
51
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Новости команд
Все
Солфорд Сити
Рексхэм
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
2025.08.04 16:50
1
Бекхэм купил еще один футбольный клуб
2025.05.08 16:48
1
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+