Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слайго Роверс - Русенборг
Слайго Роверс - Русенборг: обзор матча 24 июля 2014
Слайго Роверс
24.07.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 3
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Русенборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Слайго Роверс - Русенборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шелбурн
5 : 1
09.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
Шоуграундс
Новости команд
Все
Слайго Роверс
Русенборг
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+