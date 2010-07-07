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Расписание матчей
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Рудар - Тре Фиори
Рудар - Тре Фиори: обзор матча 07 июля 2010
Рудар
07.07.2010, среда, 20:00
Лига Чемпионов
4 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Тре Фиори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рудар - Тре Фиори
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Партизан
3 : 0
19.07.2018
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
0 : 3
12.07.2018
Партизан
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
0 : 1
07.07.2016
Кукеси
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
1 : 1
30.06.2016
Рудар
Лига чемпионов, 2 раунд
Рудар
0 : 1
22.07.2015
Карабах
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Ларн
2 : 1
14.07.2026
Тре Фиори
Лига чемпионов, 1 раунд
Тре Фиори
0 : 1
07.07.2026
Ларн
Лига конференций, 1 раунд
Пюник
5 : 0
17.07.2025
Тре Фиори
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