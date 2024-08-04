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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт
Унион Санта-Фе - Ривер Плейт: обзор матча 04 августа 2024
Унион Санта-Фе
04.08.2024, воскресенье, 21:00
Аргентина. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Ривер Плейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Санта-Фе - Ривер Плейт
Желтая карточка
J. Domina
90'
Замена
J. Domina
️️️️
J. Mosqueira
84'
84'
Замена
И. Фернандес
️️️️
R. Aliendro
84'
Замена
B. Rumenov Marinov
️️️️
L. Gonzalez Pirez
Замена
P. Tanda
️️️️
А. Бальбоа
83'
75'
Замена
М. Ланзини
️️️️
Ф. Мастантуоно
Замена
L. Gamba
️️️️
G. Javier Morales
75'
Замена
M. Del Blanco
️️️️
B. Pittón
64'
58'
Желтая карточка
П. Диас
Замена
E. Roldán
️️️️
S. Rivero
46'
28'
Желтая карточка
Э. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
12
Bruno Pittón
ЦЗ
7
Simón Rivero
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
20
Mauro Pittón
(К)
ЦП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
7
Пабло Солари
ПВ
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
23
Enzo Roldán
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Daniel Zabala
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
6
Игнасио Фернандес
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
14
Borislav Rumenov Marinov
ЦФ
25
Ian Subiabre
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
3-2-3-2
25
3
32
12
18
35
7
17
20
9
9
Бальбоа
4-1-3-1-1
34
Армани
14
27
Диас
13
Диас
20
Каско
5
Краневиттер
19
30
Мастантуоно
29
7
Солари
93
Борха
7
23
23
7
9
Бальбоа
5
5
9
Бальбоа
17
30
30
17
9
21
21
9
12
15
15
12
29
6
Фернандес
6
Фернандес
29
30
Мастантуоно
22
Ланзини
22
Ланзини
30
Мастантуоно
14
14
14
14
Остались в запасе
Унион Санта-Фе
Ривер Плейт
1
Nicolás Campisi
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
Главный тренер
Кили Гонсалес
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Daniel Zabala
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
25
Ian Subiabre
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Daniel Zabala
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
25
Ian Subiabre
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
32
Agustín Ruberto
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Унион Санта-Фе - Ривер Плейт
1
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
9
9
Офсайды
2
2
Количество передач
257
449
Сейвы
2
0
Точность передач %
64
79
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.11
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
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