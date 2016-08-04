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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Риу Аве - Славия
Риу Аве - Славия: обзор матча 04 августа 2016
Риу Аве
04.08.2016, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Славия
22'
Й. Гушбауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Славия
75'
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
22'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гушбауэр
Начало матча
Статистика матча Риу Аве - Славия
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
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