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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Риу Аве
Славия - Риу Аве: обзор матча 28 июля 2016
Славия
28.07.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Риу Аве
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
37'
Начало матча
Статистика матча Славия - Риу Аве
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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Славия
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