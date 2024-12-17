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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра
Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра: обзор матча 17 декабря 2024
Индепендьенте Ривадавия
17.12.2024, вторник, 03:00
Аргентина. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво Риестра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра
90'
+6
Замена
A. Díaz
️️️️
B. Sánchez
Замена
F. Romero
️️️️
M. Cardillo
90'
+1
Желтая карточка
E. Centurión
84'
Желтая карточка
M. Cardillo
83'
Замена
Э. Бургос
️️️️
Э. Хам
77'
76'
Замена
G. Pereira
️️️️
J. Goitia
74'
Желтая карточка
B. Sánchez
Замена
G. Ríos
️️️️
D. Ruben Tonetto
63'
Замена
L. Gómez
️️️️
L. Abecasis
63'
Замена
F. Sartori Prieto
️️️️
V. Ramis
62'
Желтая карточка
T. Ostchega
58'
46'
Замена
J. Herrera
️️️️
G. Martin Fernandez
46'
Замена
N. Benegas
️️️️
A. Daniel Alonso Espinoza
46'
Замена
B. Sánchez
️️️️
G. Bravo
42'
Желтая карточка
G. Martin Fernandez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
40
I. Villalba
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
15
Mauricio Cardillo
ЦП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
29
L. Abecasis
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
(К)
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
6
Jeremias James
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
14
Pablo Monje
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
45
Tiago Andino
ЦЗ
14
Luciano Gómez
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
10
Maximiliano Alvez
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
43
Fabrizio Sartori Prieto
ЦФ
Депортиво Риестра
12
Nahuel Manganelli
ВР
38
Rodrigo Cavallera
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
10
Brian Sánchez
ЦП
41
Michel Bobadilla
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
9
Nicolás Benegas
ЦФ
24
Jonathan Herrera
ЦФ
33
Maximiliano Brito
ЦФ
3-1-3-3
33
40
42
16
8
Хам
15
5
11
7
22
29
3-2-2-3
1
27
5
20
22
6
14
10
11
7
28
29
14
14
29
8
Хам
20
Бургос
20
Бургос
8
Хам
11
11
11
11
15
7
7
15
7
43
43
7
10
10
10
10
27
16
16
27
11
11
7
9
9
7
11
24
24
11
Остались в запасе
Индепендьенте Ривадавия
Депортиво Риестра
23
Gonzalo Marinelli
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
45
Tiago Andino
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
10
Maximiliano Alvez
ЦП
Главный тренер
Мартин Чикотелло
12
Nahuel Manganelli
ВР
38
Rodrigo Cavallera
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
41
Michel Bobadilla
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
33
Maximiliano Brito
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
45
Tiago Andino
ЦЗ
5
Nahuel Gallardo
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
10
Maximiliano Alvez
ЦП
Остались в запасе
12
Nahuel Manganelli
ВР
38
Rodrigo Cavallera
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
41
Michel Bobadilla
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
33
Maximiliano Brito
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра
3
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
4
14
Офсайды
2
2
Количество передач
602
158
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
46
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.55
Матчи команд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Juan Pafundi, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
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