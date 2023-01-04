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Расписание матчей
Испания. Кубок
УД Логроньес - Реал Сосьедад
УД Логроньес - Реал Сосьедад: обзор матча 04 января 2023
УД Логроньес
04.01.2023, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
33'
Р. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол УД Логроньес - Реал Сосьедад
Замена
D. Pichín
️️️️
C. Doncel
87'
87'
Замена
А. Арамбарри
️️️️
А. Горосабель
82'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Серлот
81'
Замена
П. Марин
️️️️
А. Ильярраменди
74'
Желтая карточка
А. Серлот
Желтая карточка
C. Doncel
72'
65'
Замена
Д. Рико
️️️️
А. Муньос
65'
Замена
М. Субименди
️️️️
М. Мерино
Замена
A. Arregi
️️️️
J. Campins
64'
Замена
X. Boniquet
️️️️
J. Sierra
64'
52'
Желтая карточка
А. Муньос
33'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наварро
Пас отдал
А. Ильярраменди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УД Логроньес
1
Gonzalo Crettaz
ВР
2
Joan Campins
ЦЗ
5
Cristian Fernandez Titi
ЦЗ
16
Iñaki Sáenz
ЦП
14
Jaime Sierra
ЦП
16
Lozano
ЦП
16
Zourdine Thior
ЦФ
19
David Fernandez
ЦФ
0
C. Doncel
ЦФ
0
Menudo
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
УД Логроньес
14
Marcos Olguin
ЦЗ
22
Sergio López
ЦП
7
Dani Pichín
ЦП
20
Jorge Martínez
ЦФ
4
Aitor Arregi
ЦФ
0
X. Boniquet
ЦФ
Реал Сосьедад
58
Андони Субиаурре
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
15
Пабло Марин
АП
21
Давид Сильва
АП
16
Андер Мартин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
2-3-4
1
2
5
16
14
16
16
0
0
19
4-4-1-1
1
Ремиро
2
Горосабель
24
Ле Норман
16
Пачеко
3
Муньос
23
Наварро
23
Мерино
6
Гевара
14
Ильярраменди
10
Мендес
9
Серлот
0
7
7
0
2
4
4
2
14
0
0
14
3
Муньос
15
Рико
15
Рико
3
Муньос
2
Горосабель
4
Арамбарри
4
Арамбарри
2
Горосабель
23
Мерино
36
Субименди
36
Субименди
23
Мерино
14
Ильярраменди
15
Марин
15
Марин
14
Ильярраменди
9
Серлот
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
9
Серлот
Остались в запасе
УД Логроньес
Реал Сосьедад
14
Marcos Olguin
ЦЗ
22
Sergio López
ЦП
20
Jorge Martínez
ЦФ
58
Андони Субиаурре
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
16
Андер Мартин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
14
Marcos Olguin
ЦЗ
22
Sergio López
ЦП
20
Jorge Martínez
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
16
Андер Мартин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча УД Логроньес - Реал Сосьедад
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
УД Логроньес
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
УД Логроньес
0 : 0
04.01.2025
Атлетик
Испания. Кубок, 2 раунд
УД Логроньес
0 : 0
04.12.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
УД Логроньес
1 : 0
30.10.2024
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
0 : 2
02.11.2023
Валенсия
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
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