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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сарагоса - Реал
Сарагоса - Реал: обзор матча 29 января 2020
Сарагоса
29.01.2020, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Реал
6'
Р. Варан
32'
Л. Васкес
72'
Винисиус
79'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сарагоса - Реал
79'
ГОЛ! 0:4!
К. Бензема
Пас отдал
Д. Карвахаль
72'
ГОЛ! 0:3!
Винисиус
Пас отдал
Х. Родригес
32'
ГОЛ! 0:2!
Л. Васкес
Пас отдал
Т. Кроос
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Варан
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Статистика матча Сарагоса - Реал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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