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Расписание матчей
Германия. Кубок
Веен - РБ Лейпциг
Веен - РБ Лейпциг: обзор матча 27 сентября 2023
Веен
27.09.2023, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
41'
И. Пртаджин
73'
И. Пртаджин
7'
Э. Форсберг
18'
Б. Шешко
70'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веен - РБ Лейпциг
Замена
Ф. Ковачевич
️️️️
S. Mockenhaupt
87'
85'
Желтая карточка
Л. Опенда
Желтая карточка
Р. Хойссер
84'
83'
Замена
М. Симакан
️️️️
Б. Шешко
Желтая карточка
А. Вукотич
79'
Замена
Ю. Каде
️️️️
B. Jacobsen
74'
74'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Э. Форсберг
ГОЛ! 2:3!
И. Пртаджин
73'
70'
ГОЛ! 1:3!
Б. Шешко
Замена
Л. Гюнтер
️️️️
Т. Гоппел
67'
66'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Ю. Поульсен
66'
Замена
Х. Симонс
️️️️
Ф. Карвалью
Замена
Р. Хойссер
️️️️
Д. Фешнер
66'
65'
Замена
К. Шлагер
️️️️
Н. Зайвальд
Замена
Н. Бацнер
️️️️
K. Froese
46'
Желтая карточка
Т. Гоппел
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
И. Пртаджин
Пас отдал
М. Анга
41'
18'
ГОЛ! 0:2!
Б. Шешко
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Форсберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Маркус Матисен
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
6
Джино Фешнер
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
30
K. Froese
ЦП
9
Иван Пртаджин
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
14
Хюн-Жу Ли
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Веен
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
27
Nico Rieble
ЦП
21
Юлиус Каде
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
34
Amar Ćatić
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
13
Тим Келер
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
3-3-5
4
Анга
6
Матисен
20
Вукотич
6
Фешнер
15
30
16
9
Гоппел
14
Ли
4
9
Пртаджин
4-2-2-2
25
Гулачи
23
Хенрикс
16
Клостерманн
23
Люкеба
3
Ленц
13
Зайвальд
44
Кампль
14
Карвалью
10
Форсберг
15
Поульсен
30
Шешко
9
Гоппел
21
Гюнтер
21
Гюнтер
9
Гоппел
15
21
Каде
21
Каде
15
30
25
Бацнер
25
Бацнер
30
6
Фешнер
30
Хойссер
30
Хойссер
6
Фешнер
4
19
Ковачевич
19
Ковачевич
4
30
Шешко
3
Симакан
3
Симакан
30
Шешко
13
Зайвальд
21
Шлагер
21
Шлагер
13
Зайвальд
10
Форсберг
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
10
Форсберг
14
Карвалью
7
Симонс
7
Симонс
14
Карвалью
15
Поульсен
17
Опенда
17
Опенда
15
Поульсен
Остались в запасе
Веен
РБ Лейпциг
27
Nico Rieble
ЦП
34
Amar Ćatić
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
13
Тим Келер
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
27
Nico Rieble
ЦП
34
Amar Ćatić
ЦФ
1
Arthur Lyska
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
13
Тим Келер
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Веен - РБ Лейпциг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
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