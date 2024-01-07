Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Расинг де Феррол - Севилья
Расинг де Феррол - Севилья: обзор матча 07 января 2024
Расинг де Феррол
07.01.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Севилья
50'
Ф. Мансанара
30'
Маркао
87'
Х. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Севилья
Желтая карточка
М. Дельгадо
90'
+2
87'
ГОЛ! 1:2!
Х. Санчес
Пас отдал
Р. Мир
86'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Педроса
86'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Маркао
Желтая карточка
А. Хименес
82'
81'
Желтая карточка
Маркао
Замена
N. Sánchez
️️️️
Э. Пена
80'
Вторая желтая
Ф. Мансанара
75'
Желтая карточка
Ф. Мансанара
66'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
B. Martínez
65'
Замена
А. Хименес
️️️️
S. Merino
65'
Замена
️️️️
А. Вадильо
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мансанара
Пас отдал
Э. Пена
50'
30'
ГОЛ! 0:1!
Маркао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Эбер Пена
(К)
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
9
Manu Justo
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
22
Chuca
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
1
Рафаэль Ромеро
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
45
Луло Дасилва
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
3-1-2-4
1
22
2
Дельмас
14
8
Берналь
8
Пена
14
Вадильо
9
9
15
Кастро
16
Мансанара
4-3-2-1
13
Дмитрович
23
Маркао
93
Рамос
4
Салас
17
Педроса
24
Санчес
97
Соу
8
Торрес
10
Сусо
7
Окампос
17
Мир
9
20
Хименес
20
Хименес
9
22
16
Дельгадо
16
Дельгадо
22
8
Пена
23
23
8
Пена
23
Маркао
23
Ньянзу
23
Ньянзу
23
Маркао
17
Педроса
24
Янузай
24
Янузай
17
Педроса
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Севилья
13
Ander Cantero
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
22
Chuca
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
1
Альберто Флорес
ВР
1
Рафаэль Ромеро
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
45
Луло Дасилва
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Ander Cantero
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
22
Chuca
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
1
Рафаэль Ромеро
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
45
Луло Дасилва
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Расинг де Феррол - Севилья
3
1
1
Всего ударов по воротам
3
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
10
Нарушения
10
8
Офсайды
1
4
Количество передач
366
499
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Гильермо Куадра Фернандес
Новости команд
Все
Расинг де Феррол
Севилья
Ла Лига: шансы «Реала Сосьедад» и «Севильи» на победу в матче 14-го тура
09:47
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Ла Лига: шансы «Реала Сосьедад» и «Севильи» на победу в матче 14-го тура
09:47
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+