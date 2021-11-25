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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Вест Хэм
Рапид - Вест Хэм: обзор матча 25 ноября 2021
Рапид
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа H, 5 тур
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
40'
А. Ярмоленко
45+2'
М. Нобл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Вест Хэм
Замена
С. Граховац
️️️️
Р. Любичич
90'
+1
Замена
О. Штрунц
️️️️
Т. Фонтас
90'
+1
77'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
А. Масуаку
Замена
Т. Балло
️️️️
К. Аразе
75'
65'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Д. Боуэн
65'
Замена
А. Крал
️️️️
Т. Соучек
65'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Ланзини
Замена
Э. Кара
️️️️
К. Китагава
59'
Замена
М. Груль
️️️️
К. Кнасмюллнер
59'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Нобл
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Н. Влашич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
21
Деян Петрович
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Рапид
50
Лоренц Орглер
ВР
1
Никлас Хедл
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
4
Марко Дьякович
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
13
Торстен Шик
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Эркан Кара
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
33
Алекс Крал
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
4-4-2
25
Гартлер
30
Стойкович
4
Айву
5
Морман
28
Хофманн
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
10
Любичич
49
Китагава
36
Аразе
4-1-1-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
15
Доусон
6
Диоп
26
Масуаку
28
Соучек
16
Нобл
20
Боуэн
45
Влашич
22
Ланзини
7
Ярмоленко
10
Любичич
15
Граховац
15
Граховац
10
Любичич
36
Аразе
8
Балло
8
Балло
36
Аразе
28
Кнасмюллнер
18
Груль
18
Груль
28
Кнасмюллнер
49
Китагава
9
Кара
9
Кара
49
Китагава
11
Фонтас
17
Штрунц
17
Штрунц
11
Фонтас
26
Масуаку
2
Фредерикс
2
Фредерикс
26
Масуаку
28
Соучек
33
Крал
33
Крал
28
Соучек
22
Ланзини
8
Форнальс
8
Форнальс
22
Ланзини
20
Боуэн
10
Бенрахма
10
Бенрахма
20
Боуэн
Остались в запасе
Рапид
Вест Хэм
50
Лоренц Орглер
ВР
1
Никлас Хедл
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
4
Марко Дьякович
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
41
Деклан Райс
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
50
Лоренц Орглер
ВР
1
Никлас Хедл
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
4
Марко Дьякович
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Рапид - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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