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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Вильярреал
Рапид - Вильярреал: обзор матча 08 ноября 2018
Рапид
08.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа G, 4 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Вильярреал
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
87'
Желтая карточка
В. Бериша
86'
85'
Желтая карточка
П. Форнальс
Желтая карточка
Ш. Шваб
75'
62'
Желтая карточка
А. Педраса
45'
Желтая карточка
М. Лаюн
43'
Желтая карточка
С. Касерес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
99
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Рапид
21
Тобиас Кнофлах
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
25
Александар Костич
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
3-1-2-4
30
Штребингер
6
Зоннляйтнер
17
Дибон
18
Мюлдюр
21
Любичич
99
Мург
22
Шваб
20
Павлович
19
Поцман
14
Бериша
9
Иван
3-2-2-1-2
1
Андрес
4
Руис
19
Лаюн
23
Бонера
2
Гаспар
23
Педраса
35
Касерес
8
Касорла
11
Сансоне
19
Раба
7
Морено
Остались в запасе
Рапид
Вильярреал
5
Боли Болинголи
ЛЗ
25
Александар Костич
ЦП
21
Тобиас Кнофлах
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Мигелон
ПЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
25
Александар Костич
ЦП
21
Тобиас Кнофлах
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
17
Мануэль Мартич
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
Остались в запасе
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
14
Мигелон
ПЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Рапид - Вильярреал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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