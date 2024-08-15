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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Трабзонспор
Рапид - Трабзонспор: обзор матча 15 августа 2024
Рапид
15.08.2024, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Трабзонспор
77'
М. Зайдль
87'
К. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Трабзонспор
Замена
D. Kaygin
️️️️
М. Сангаре
90'
+1
Замена
Ф. Дурсун
️️️️
Г. Бургшталлер
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
К. Ланг
Пас отдал
М. Зайдль
87'
Замена
М. Освальд
️️️️
Л. Гргич
86'
Замена
К. Ланг
️️️️
И. Янссон
86'
85'
Желтая карточка
С. Денсвил
85'
Красная карточка
П. Малхейру
82'
Замена
Э. Барди
️️️️
Д. Ландстрем
ГОЛ! 1:0!
М. Зайдль
Пас отдал
Б. Болла
77'
Замена
Д. Бельо
️️️️
Л. Шауб
72'
Желтая карточка
И. Янссон
71'
71'
Желтая карточка
У. Чакир
67'
Замена
Э. Дестан
️️️️
Д. Чанак
67'
Замена
Б. Баришич
️️️️
Э. Эльмали
60'
Желтая карточка
Д. Чанак
60'
Замена
Э. Нвакаеме
️️️️
О. Туфан
43'
Желтая карточка
Б. Менди
16'
Желтая карточка
Э. Эльмали
Желтая карточка
М. Сангаре
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
8
Лукас Гргич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
18
Маттиас Зайдль
АП
55
Ненад Цветкович
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Рапид
50
Лоренц Орглер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
10
Dennis Kaygin
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
9
Фуркан Дурсун
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
9
Дион Бельо
ЦФ
Трабзонспор
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
1-4-2-3
1
Хедл
77
Болла
23
Ауэр
21
Шауб
21
Янссон
8
Гргич
18
Зайдль
18
Сангаре
9
Бургшталлер
6
Ро-Яо
55
Цветкович
3-1-3-2-1
1
Чакир
79
Малхейру
4
Денсвил
17
Эльмали
3
Менди
6
Ландстрем
5
Йокушлу
11
Туфан
61
Чанак
7
Трезеге
10
Дрэгуш
18
Сангаре
10
10
18
Сангаре
8
Гргич
28
Освальд
28
Освальд
8
Гргич
9
Бургшталлер
9
Дурсун
9
Дурсун
9
Бургшталлер
21
Янссон
27
Ланг
27
Ланг
21
Янссон
21
Шауб
9
Бельо
9
Бельо
21
Шауб
17
Эльмали
3
Баришич
3
Баришич
17
Эльмали
6
Ландстрем
10
Барди
10
Барди
6
Ландстрем
11
Туфан
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
11
Туфан
61
Чанак
94
Дестан
94
Дестан
61
Чанак
Остались в запасе
Рапид
Трабзонспор
50
Лоренц Орглер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
50
Лоренц Орглер
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
Остались в запасе
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Рапид - Трабзонспор
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
- : -
05.12.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Манфредас Лукьянчукас
Стадион:
Альянц
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