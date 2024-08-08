Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Трабзонспор - Рапид
Трабзонспор - Рапид: обзор матча 08 августа 2024
Трабзонспор
08.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Рапид
67'
Л. Гргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Рапид
87'
Замена
D. Vincze
️️️️
М. Освальд
87'
Замена
М. Хофманн
️️️️
Г. Бургшталлер
Замена
Б. Баришич
️️️️
Э. Эльмали
82'
Замена
Э. Дестан
️️️️
Д. Чанак
73'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Д. Ландстрем
73'
68'
Замена
Ф. Дурсун
️️️️
Д. Бельо
68'
Замена
Л. Шауб
️️️️
И. Янссон
67'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гргич
Пас отдал
Г. Бургшталлер
Замена
Трезеге
️️️️
О. Туфан
60'
Замена
Э. Нвакаеме
️️️️
Д. Дрэгуш
60'
Желтая карточка
Э. Эльмали
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Мориц Освальд
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
18
Маттиас Зайдль
АП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Трабзонспор
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
20
Умут Гюнеш
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Энис Барди
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
50
Лоренц Орглер
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
3
Dominic Vincze
ЦЗ
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Фуркан Дурсун
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чакир
17
Эльмали
4
Денсвил
15
Савич
79
Малхейру
3
Менди
6
Ландстрем
11
Туфан
61
Чанак
10
Вишча
10
Дрэгуш
4-2-4
1
Хедл
28
Освальд
8
Гргич
21
Янссон
23
Ауэр
18
Сангаре
18
Зайдль
9
Бельо
9
Бургшталлер
55
Цветкович
6
Ро-Яо
17
Эльмали
3
Баришич
3
Баришич
17
Эльмали
6
Ландстрем
5
Йокушлу
5
Йокушлу
6
Ландстрем
11
Туфан
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Туфан
61
Чанак
94
Дестан
94
Дестан
61
Чанак
10
Дрэгуш
9
Нвакаеме
9
Нвакаеме
10
Дрэгуш
9
Бургшталлер
28
Хофманн
28
Хофманн
9
Бургшталлер
28
Освальд
3
3
28
Освальд
9
Бельо
9
Дурсун
9
Дурсун
9
Бельо
21
Янссон
21
Шауб
21
Шауб
21
Янссон
Остались в запасе
Трабзонспор
Рапид
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Энис Барди
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
25
Пауль Гартлер
ВР
50
Лоренц Орглер
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
25
Onuralp Cevikkan
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
84
Ali Sahin Yilmaz
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Энис Барди
АП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
50
Лоренц Орглер
ВР
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Трабзонспор - Рапид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Рапид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
- : -
05.12.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
2 : 3
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
Все
Трабзонспор
Рапид
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+