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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Рампла Хуниорс - Серро
Рампла Хуниорс - Серро: обзор матча 12 октября 2024
Рампла Хуниорс
12.10.2024, суббота, 21:00
Уругвай. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Серро
78'
Л. Риналди
9'
M. Perez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рампла Хуниорс - Серро
Замена
G. Machado
️️️️
J. Plada
90'
+3
89'
Желтая карточка
M. Abero
85'
Замена
H. Tijanovich
️️️️
M. Perez
Желтая карточка
Л. Риналди
84'
ГОЛ! 1:1!
Л. Риналди
78'
74'
Замена
S. Ramirez
️️️️
J. Javier Berrios Mora
63'
Желтая карточка
J. Javier Berrios Mora
Замена
E. Almeida
️️️️
Н. Мескида
54'
46'
Замена
N. Petillo
️️️️
M. Rabuñal
46'
Замена
G. Triunfo
️️️️
Y. Gorgoroso
20'
Желтая карточка
M. Rabuñal
9'
ГОЛ! 0:1!
M. Perez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рампла Хуниорс
1
Andrés Samurio
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
32
Diego Arismendi
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
2
Andrés Madruga
ЦЗ
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
15
Juan Plada
ЦП
20
Tomas Adoryan
ЦП
14
Diego Rosa
ЦП
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Серро
1
Mathías Cubero
ВР
13
Pablo Lacoste
ЦЗ
24
Emiliano Álvarez
ЦЗ
16
Mathias Abero
ЦЗ
23
Emilio Crespo
ЦЗ
55
Martín Rabuñal
ЦП
5
Alejo Macelli
ЦП
21
Yonathan Gorgoroso
ЦП
13
Maximiliano Perez
ЦФ
14
Jhosuan Javier Berrios Mora
ЦФ
9
Nicólas González
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Рампла Хуниорс
12
Lucio Segovia
ВР
27
Lucas Peres
ЦЗ
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
5
Isaac Mendez
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
80
G. Machado
ЦП
29
Alan Alvarez
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Серро
25
Kevin Larrea
ВР
19
Germán Triunfo
ЦП
2
Nahuel Petillo
ЦП
8
Nicolás Wunsch
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
2
Claudio Araujo
ЦП
14
Santiago Ramirez
ЦФ
7
Bruno Scorza
ЦФ
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
3-2-3-2
1
33
2
3
32
24
Баррандегуй
15
20
14
20
Мескида
7
Риналди
4-3-3
1
24
16
23
13
55
5
21
9
14
13
15
80
80
15
20
Мескида
23
23
20
Мескида
21
19
19
21
55
2
2
55
13
11
11
13
14
14
14
14
Остались в запасе
Рампла Хуниорс
Серро
12
Lucio Segovia
ВР
27
Lucas Peres
ЦЗ
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
5
Isaac Mendez
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
29
Alan Alvarez
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
25
Kevin Larrea
ВР
8
Nicolás Wunsch
ЦП
2
Claudio Araujo
ЦП
7
Bruno Scorza
ЦФ
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Остались в запасе
12
Lucio Segovia
ВР
27
Lucas Peres
ЦЗ
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
5
Isaac Mendez
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
29
Alan Alvarez
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Остались в запасе
25
Kevin Larrea
ВР
8
Nicolás Wunsch
ЦП
2
Claudio Araujo
ЦП
7
Bruno Scorza
ЦФ
17
Danilo Cóccaro
ЦФ
18
G. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Главный тренер
Игнасио Пальяс
Статистика матча Рампла Хуниорс - Серро
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
Серро
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Серро
1 : 2
31.10.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Сити Торке
3 : 1
25.10.2026
Серро
Уругвай. Примера, 11 тур
Серро
1 : 1
17.10.2026
Серро Ларго
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Rodriguez, Uruguay
Стадион:
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