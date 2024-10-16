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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Расинг М - Рампла Хуниорс
Расинг М - Рампла Хуниорс: обзор матча 16 октября 2024
Расинг М
16.10.2024, среда, 18:00
Уругвай. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Рампла Хуниорс
24'
D. Nandin (П)
62'
T. Espinosa
5'
Л. Риналди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Рампла Хуниорс
Замена
E. Da Silva
️️️️
T. Espinosa
90'
+2
83'
Желтая карточка
D. Arismendi
Замена
F. Andrada
️️️️
A. Alaniz
82'
Замена
A. Hernandez
️️️️
M. Ferreira
81'
Замена
J. Rivero
️️️️
J. Urretaviscaya
74'
73'
Замена
G. Machado
️️️️
J. Plada
63'
Желтая карточка
G. Camargo
ГОЛ! 2:1!
T. Espinosa
Пас отдал
D. Nandin
62'
57'
Желтая карточка
L. Centurion
46'
Замена
E. Almeida
️️️️
Н. Мескида
46'
Замена
I. Mendez
️️️️
F. Casuriaga
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Nandin
24'
23'
Желтая карточка
Л. Риналди
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Риналди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
26
Thiago Espinosa
ЦЗ
34
A. Pereira
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
23
L. Rodriguez
ЦП
7
J. Varela
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Рампла Хуниорс
1
Andrés Samurio
ВР
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
2
Andrés Madruga
ЦЗ
32
Diego Arismendi
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
15
Juan Plada
ЦП
20
Tomas Adoryan
ЦП
24
Lucas Bassadone
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
21
J. Rivero
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
11
Federico Andrada
ЦФ
10
Esteban Da Silva
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
Рампла Хуниорс
12
Lucio Segovia
ВР
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
20
J. E. Etcheverry
ЦП
5
Isaac Mendez
ЦП
14
Diego Rosa
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
80
G. Machado
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
23
Enrique Almeida
ЦФ
29
Alan Alvarez
ЦФ
3-2-4-1
25
34
17
4
26
4
23
80
7
7
23
3-2-2-3
1
2
32
24
Баррандегуй
28
33
15
20
20
Мескида
7
Риналди
24
80
21
21
80
17
17
17
17
7
11
11
7
26
10
10
26
28
5
5
28
15
80
80
15
20
Мескида
23
23
20
Мескида
Остались в запасе
Расинг М
Рампла Хуниорс
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
12
Lucio Segovia
ВР
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
20
J. E. Etcheverry
ЦП
14
Diego Rosa
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
29
Alan Alvarez
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Остались в запасе
1
Renzo Bacchia
ВР
33
German Peralta Dominguez
ЦЗ
25
Rodrigo Teliz
ЦП
26
M. Caceres
ЦП
8
L. Gorocito
ЦФ
Остались в запасе
12
Lucio Segovia
ВР
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
20
J. E. Etcheverry
ЦП
14
Diego Rosa
ЦП
85
Facundo Ospitaleche
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
29
Alan Alvarez
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Главный тренер
Хавьер Бения
Статистика матча Расинг М - Рампла Хуниорс
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
Информация о матче
Главный судья:
Eduardo Varela, Sao Tome and Principe
Стадион:
Освальдо Роберто
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