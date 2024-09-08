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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Рампла Хуниорс - Прогресо
Рампла Хуниорс - Прогресо: обзор матча 08 сентября 2024
Рампла Хуниорс
08.09.2024, воскресенье, 16:00
Уругвай. Примера, 2 тур
2 : 0
Завершен
Прогресо
9'
Л. Риналди
90'
M. Burruzo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рампла Хуниорс - Прогресо
90'
+7
Желтая карточка
G. Castillo
Желтая карточка
Ф. Баррандегуй
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
M. Marta
ГОЛ! 2:0!
M. Burruzo
90'
Замена
D. Arismendi
️️️️
Л. Риналди
87'
85'
Желтая карточка
H. Sequeira
77'
Замена
A. Moreira
️️️️
A. García
Замена
J. Plada
️️️️
T. Adoryan
73'
70'
Замена
H. Sequeira
️️️️
I. Lemmo
66'
Красная карточка
M. Aramburu
Замена
E. Almeida
️️️️
G. Machado
61'
58'
Замена
M. Aramburu
️️️️
A. Colombino
58'
Замена
G. Colman
️️️️
G. Barreto
Желтая карточка
T. Adoryan
53'
Желтая карточка
D. Rosa
49'
22'
Желтая карточка
A. Colombino
ГОЛ! 1:0!
Л. Риналди
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рампла Хуниорс
1
Andrés Samurio
ВР
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
2
Andrés Madruga
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
14
Diego Rosa
ЦП
80
G. Machado
ЦП
26
Matías Núñez
ЦП
20
Tomas Adoryan
ЦП
19
Maximiliano Burruzo
ЦФ
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Прогресо
33
Nahuel Suárez
ВР
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
18
Gonzalo Castillo
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
15
Mauro Martín
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
8
Mario García
ЦП
7
Alejandro García
ЦП
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
9
G. Alles
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Рампла Хуниорс
25
Maicol Vera
ВР
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
32
Diego Arismendi
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
20
J. E. Etcheverry
ЦП
15
Juan Plada
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
21
Adrián Leites
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Прогресо
1
Matías Castro
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
5
G. Labraga
ЦЗ
16
Pablo Caballero
ЦП
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
11
G. Colman
ЦФ
27
A. Moreira
ЦФ
19
H. Sequeira
ЦФ
14
Mateo Aramburu
ЦФ
4-4-2
1
24
Баррандегуй
2
33
3
14
26
20
80
7
Риналди
19
4-3-3
33
18
3
15
29
10
8
7
8
9
21
7
Риналди
32
32
7
Риналди
20
15
15
20
80
23
23
80
21
11
11
21
7
27
27
7
10
19
19
10
8
14
14
8
Остались в запасе
Рампла Хуниорс
Прогресо
25
Maicol Vera
ВР
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
20
J. E. Etcheverry
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
21
Adrián Leites
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
1
Matías Castro
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
5
G. Labraga
ЦЗ
16
Pablo Caballero
ЦП
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Остались в запасе
25
Maicol Vera
ВР
2
Jonathan Toledo
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
20
J. E. Etcheverry
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
21
Adrián Leites
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
Остались в запасе
1
Matías Castro
ВР
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
28
Danilo Asconeguy
ЦЗ
5
G. Labraga
ЦЗ
16
Pablo Caballero
ЦП
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Главный тренер
Карлос Каноббио
Статистика матча Рампла Хуниорс - Прогресо
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Прогресо
1 : 1
19.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Прогресо
2 : 0
17.10.2026
Хувентуд
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Heras, Uruguay
Стадион:
Олимпико
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