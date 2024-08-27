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Расписание матчей
Германия. Кубок
Пройссен - Штутгарт
Пройссен - Штутгарт: обзор матча 27 августа 2024
Пройссен
27.08.2024, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Штутгарт
7'
А. Штиллер
15'
Э. Демирович
35'
П. Штенцель
72'
Н. Вольтемаде
80'
А. Каразор (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пройссен - Штутгарт
Желтая карточка
M. Kirkeskov
90'
85'
Желтая карточка
Р. Хендрикс
80'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
А. Каразор
Замена
L. Bolay
️️️️
J. Grodowski
76'
75'
Замена
Д. Диль
️️️️
Ф. Ридер
75'
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
П. Штенцель
72'
ГОЛ! 0:4!
Н. Вольтемаде
Пас отдал
Д. Ундав
61'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
К. Фюрих
61'
Замена
Д. Ундав
️️️️
Э. Демирович
Замена
Э. Аменидо
️️️️
А. Немет
61'
Замена
Й. Меес
️️️️
Й. Хендрикс
46'
Замена
R. Preißinger
️️️️
Л. Баццоли
46'
Замена
D. Kyerewaa
️️️️
M. Lorenz
46'
46'
Замена
Ф. Кретциг
️️️️
М. Миттельштадт
35'
ГОЛ! 0:3!
П. Штенцель
Пас отдал
Э. Демирович
Желтая карточка
Й. Хендрикс
21'
15'
ГОЛ! 0:2!
Э. Демирович
Пас отдал
А. Штиллер
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Штиллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пройссен
16
Torge Paetow
ЦЗ
29
Lukas Frenkert
ЦЗ
32
Лука Баццоли
ЦЗ
14
Харалампос Макридис
ЛВ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
90
Андраш Немет
ЦФ
26
Morten Behrens
ЦФ
22
Dominik Schad
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
18
M. Lorenz
(К)
ЦФ
11
Joel Grodowski
ЦФ
Главный тренер
Саша Хильдман
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К)
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Пройссен
1
Йоханнес Шенк
ВР
25
Luca Bolay
ЦЗ
15
Simon Scherder
ЦЗ
11
Daniel Kyerewaa
ЦП
21
Rico Preißinger
ЦП
14
Thorben Deters
ЦП
14
Этьен Аменидо
ЦФ
21
Jano ter Horst
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Силас
ПВ
26
Джастин Диль
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
3-1-1-5
16
29
32
Баццоли
20
Хендрикс
14
Макридис
22
11
18
2
26
3-3-1-1-2
1
Нюбель
91
Чейз
24
Хабот
16
Каразор
15
Штенцель
6
Штиллер
7
Миттельштадт
32
Ридер
10
Фюрих
27
Вольтемаде
9
Демирович
11
25
25
11
18
11
11
18
32
Баццоли
21
21
32
Баццоли
90
Немет
14
Аменидо
14
Аменидо
90
Немет
20
Хендрикс
8
Меес
8
Меес
20
Хендрикс
7
Миттельштадт
13
Кретциг
13
Кретциг
7
Миттельштадт
15
Штенцель
3
Хендрикс
3
Хендрикс
15
Штенцель
32
Ридер
26
Диль
26
Диль
32
Ридер
10
Фюрих
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Фюрих
9
Демирович
26
Ундав
26
Ундав
9
Демирович
Остались в запасе
Пройссен
Штутгарт
1
Йоханнес Шенк
ВР
15
Simon Scherder
ЦЗ
14
Thorben Deters
ЦП
21
Jano ter Horst
ЦФ
Главный тренер
Саша Хильдман
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Йоханнес Шенк
ВР
15
Simon Scherder
ЦЗ
14
Thorben Deters
ЦП
21
Jano ter Horst
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Силас
ПВ
Главный тренер
Саша Хильдман
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Пройссен - Штутгарт
2
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
11
11
Офсайды
2
0
Количество передач
200
683
Сейвы
3
0
Точность передач %
67
90
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Пройссен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Ян Регенсбург
- : -
06.12.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
0 : 0
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хоффенхайм II
4 : 0
21.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Пройссен
1 : 2
07.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Пройссен
1 : 0
25.10.2026
Фортуна
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек
(Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Preußenstadion, Munster
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